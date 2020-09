Foto: Per Christensen

Julie Højerslev er en af de spillere, der for tredje sæson i træk skal ud i en altafgørende kamp om oprykning i sidste spillerunde.

Tredje gang skal være lykkens gang for Holbæks kvinder

Holbæks klubchef Carsten Højerslev forventer derfor lidt af et drama, når holdkampen sættes i gang lørdag klokken 10 i København.

- De kommer med deres stærkeste hold. Vi har hørt, at hende, der spillede førstesingle sidst, skal spille tredjesingle mod os. Men det skræmmer ikke mere, end at det bliver en tæt kamp, siger Carsten Højerslev.

Han tager selv sammen med en række andre fra klubben med til København for at hjælpe kvinderne med både coaching og opbakning. Og klubben har valgt at tage en reserve med, så en skade ikke skal afgøre oprykningen.