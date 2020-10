Benedicte Sillassen og Mathilde Gam vandt anden damedouble i to sæt i kampen mod Greves tredjehold. Foto: Mie Neel

Tre på stribe for Holbæk

Selv om det ikke altid er lige let at spille mod bundhold, levede Holbæks bedste badmintonspillere i holdturneringens 2. division helt op til favoritværdigheden, da Greves bundhold blev besejret på egen bane med 2-11 lørdag eftermiddag.

Det var Holbæks tredje sejr af tre mulige, og dermed lagde nedrykkerne op til et klassisk topopgør, når Karlslunde kommer på besøg i Holbæk Sportsby om tre uger.

Også damesinglerne Benedicte Sillassen og Mathilde Gam gjorde rent bord i to sæt ligesom herresinglerne Marcus Kruse Pedersen og Kasper Sandal.

Nikolaj Andersen måtte ud i tre sæt for at vinde sin single, mens Magnus Toftegaard tabte sin i to sæt.