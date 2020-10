Jonas Thomsen scorede tre gange for SVebølle. Foto: Anders Vestergaard

Tre Thomsen-mål gav Svebølle sejren

Svebølle hentede tre nye point til regnskabet i fodboldens serie 1, da Benløse lørdag var på besøg. Tre mål af hjemmeholdets spillende træner, Jonas Thomsen, dannede baggrunden for 3-1 sejren.

Svebølle kom foran efter et kvarter af en ikke alt for ophidsende første halvleg. Hånd på bolden gav straffespark, som Thomsen sikkert eksekverede. Efter en halv time fik Benløse udlignet og de to hold gik til pause med en scoring hver.