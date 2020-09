25 børn deltog tirsdag i den første træning i et nyt forskningsprojekt. En ugentlig træning på tværs af sportsgrene skal gøre de unge bedre til de grundlæggende bevægelser og dermed højne deres fremtidige topniveau.

Træning på tværs skal skabe topresultater

Sådan lyder instruktionen til de børn, der tirsdag deltog i den første træning i et nyt forskningsprojekt, som skal nedsætte antallet af skader og højne kvaliteten hos sportsudøverne.

- Når vi får eleverne ind på sportscollege som 15-årige, så er de grundlæggende ting ikke på plads. Men hvis de er på plads, når hormonerne kommer, og de er klar til at træne muskelgrupperne, så bliver de bedre koordineret, og de bliver hurtigere stærke, siger Maja Liep, som også forventer, at de unges læsehastigheder stiger som følge af træningen.

I første omgang er det et forskningsprojekt, som testcenteret på Stenhus står bag i samarbejde med Københavns Universitet. Talentrådet i Holbæk Kommune støtter med 150.000 kroner, og DGI hjælper med den træneruddannelse, der er en del af projektet.

I alt to gange 25 unge sportsudøvere fordelt på badminton, fodbold, tennis og basketball skal en gang om ugen træne på tværs af sportsgrenene med fokus på de basale bevægelser. De er inden træningen begyndte tirsdag blevet testet, ligesom en kontrolgruppe på 50 unge, som ikke modtager træningen.

Under træningen bliver der mange gange rettet knæ og fødder, som ikke peger den rigtige vej. Og meningen med den integrative neuromuskulære træning er, at børnene skal lære at de rigtige kropsholdninger, så belastningen bliver minimal, og så de hurtigst muligt kan lave næste bevægelse.