Lammefjorden røg i overført forstand i gulvet mod OH 77 Odense. Her er det i bogstavelig forstand Nicolai Olsen, der er røget i gulvet i infight med gæsternes Lasse Kok Hansen, som senere fik rødt kort for en forseelse mod Mads Vandborg.

Træner undrer sig over præstation

- Jeg har ikke svaret. Jeg tror måske, vi undervurderede dem en smule. Nu har vi fået ind i hovedet, at vi godt kan. De sidste sæsoner har vi bare skullet overleve. Nu ligger, vi, hvor vi kan slå et hul ned til bundholdene. Det er en ny situation at stå i for mange. Jeg er lidt tom for ord, hvordan det kunne gå så galt. Alligevel scorer vi 29 mål, men vi brænder alt for meget. Det er en mærkelig følelse. Men det er bevis for, at den her række er så tæt minus de to tophold, så er du der ikke, så kan du tabe til alle. Men du kan også slå alle, siger Lammefjordens assistenttræner Michael Grøhn.

29 er et antal mål, Lammefjorden sjældent når. Det gjorde søndag, men tabte alligevel med 10 efter en præstation under niveau. Spørgsmålet er, hvorfor de ikke præsterede bedre.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her