Holbæk-træner Lars Feist fik marchordre efter to gule kort inden for få minutter.

Træner fik rødt for at sparke til bold

Den hektiske afslutning på 2. divisionskampen blev to gange afbrudt, da dommer Frederik Lysemose Hoffmann hævede armen og løb ud mod sidelinjen. Begge gange hev han det gule kort op af brystlommen og præsenterede det for Holbæk-træner Lars Feist - der naturligvis efter det andet gule kort også modtog et rødt kort.

To advarsler på to minutter koster karantæne for Holbæks træner Lars Feist. Dermed bidrog han ufrivilligt til dramatikken i afslutningen af lørdagens udesejr over B93 i 2. division i fodbold.

