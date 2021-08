Holbæks nye træner Marc Thevis er meget tilfreds med Holbæks indsats i sejren over Næstved.

Send til din ven. X Artiklen: Træner efter debutsejr: Ufattelig stolt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Træner efter debutsejr: Ufattelig stolt

Lokalsport Nordvestnyt - 04. august 2021 kl. 14:12 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

- Jeg er ufattelig stolt af mine drenge. Der var jo 5-6 debutanttaler efter kampen, og 14-15 af drengene kommer inden for en radius af 20 kilometer.

Læs også: Holbæk sendte Næstved ud af pokalen

Sådan siger Holbæks debuterende træner Marc Thevis, efter Holbæk tirsdag ekspederede Næstved ud af pokalturneringen med en sejr på 2-0.

Især i første halvleg imponerede Holbæk med flot spil, mens anden halvleg blev en lang forsvarskamp, som Holbæk altså klarede uden at lukke mål ind.

- Jeg er helt med på, at vi gør rigtigt meget rigtigt i første halvleg. I anden halvleg er det lidt kampdynamikken, at de havde noget at hente, og vi havde noget at forsvare.Rent fysisk har vi stadig procenter at finde. Sådan som kampdynamikken er, så vidste vi, at de ville komme stormende det første kvarter. Så meget de maste på, vidste vi, at der var plads, hvis vi kom forbi førstepresset. Det skulle vi have modet til at forsøge. Det lykkedes ikke helt, men jeg tror ikke, det var manglende mod. Jeg tror det var, fordi vi blev mast fysisk, siger Marc Thevis.

Det hører med til historien, at Næstved havde ladet flere normale startere sidde på bænken i første halvleg. Og det gav bagslag for deres debuterende træner Peter Bonde, der har fortid som træner både for Kalundborg GB og som assistent på A-landsholdet.

- Vi blander kortene lidt i første halvleg, og det var tydeligt, at relationerne ikke var der, siger Peter Bonde.

Han godkender Næstveds indsats i anden halvleg, men roser også Holbæk for at kæmpe for deres sejr. Men han er ikke just begejstret over, at hans mandskab fra 2. division røg ud til et hold fra danmarksserien.

- Det er vi ikke glade for. Det var en rigtig pokalkamp, hvor de arbejdede stenhårdt i første halvleg og forsvarede den hjem i anden halvleg. Det var ikke en god indsats af os, siger Peter Bonde.

Anderledes tilfreds er Marc Thevis.

- Vi spiller præcis efter vores gameplan, de aftaler, vi har lavet, og det vi har trænet. Tro, mod, hårdhed og sammenhold er de ord, jeg vil have os til at efterleve. Det gjorde vi rigtigt fint i dag. Jeg er meget stolt af kampen, siger Marc Thevis.

Holbæk er med sejren med i bowlen, når der trækkes lod til anden pokalrunde. Her indtræder holdene fra sidste sæsons nedrykningsspil i Superligaen sammen med de to oprykkere til Superligaen. Lodtrækningen vil stadig være delt i en øst- og en vest-lodtrækning, men Holbæk har gode muligheder for at trække en attraktiv modstander, da holdene uden for divisionerne så vidt muligt ikke kan møde hinanden i anden runde.

- Helt ærligt har jeg ikke tænkt over, hvem vi gerne vil møde i næste runde. Den næste kamp er altid den vigtigste. Jeg har sagt til gutterne, at de skal eje den her sejr i dag. Men på torsdag går vi ud og starter fra nul.

Han håber at tage de mange gode præstationer af debutanter med videre. Men han advarer imod at lægge for meget i en enkelt sejr.

- Jeg kender holdets potentiale og dets begrænsninger. Vi skal arbejde os frem mod positive resultater. Vi skal have sekvenser af positive resultater. Nu har vi tidligt fået en sejr, men den kan vi ikke bruge til noget, hvis vi går ud og spiller elendigt i næste kamp.

relaterede artikler

Holbæk starter med svær pokalkamp 03. august 2021 kl. 10:41