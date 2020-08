Se billedserie Mads Pedersen vil vinde DM og Paris-Roubaix i et tætpakket efterårsprogram. Tour de France er mest opvarmning, mener han. Foto: Christian Dahl

Tour de France er jo bare opvarmning

Lokalsport Nordvestnyt - 14. august 2020 kl. 14:32 Af Christian Dahl

- Jeg går på slankekur nu, og så går jeg i træning, så jeg slutter i top 10.

Sådan lød det med et smil fra verdensmester Mads Pedersen fra Tølløse, da han torsdag var en del af underholdningen for sponsorerne, da Team Eiland Electric Carl Ras bød indenfor på Maskinværkstedet i Holbæk. Sandheden er som bekendt en anden, men Mads Pedersens ambitioner for det komprimerede cykelefterår fejler ingenting. Og så kan han godt acceptere at skulle agere hjælperytter, når Tour de France begynder den 29. august.

- Vi kommer med Ritchie Porte. Han har aldrig været på podiet, og det kommer han nok heller ikke i år, lød den friske udmelding fra Mads Pedersen om den ene af Trek-Segafredos kaptajner. Den anden er Bauke Molema.

Men hvor de fleste Tour de France-ryttere normalt bygger hele sæsonen op om det ikoniske løb, så vil Mads Pedersen nærmest bruge det som opvarmning til forårsklassikeren Paris-Roubaix. Brostensklassikeren har i mange år været det store mål for Mads Pedersen, og i år bliver den først kørt 25. oktober.

- Planen er, at jeg skal komme bedre ud af Tour de France, end jeg kommer ind i det. I år kører jeg for at vinde Paris-Roubaix. Det er også derfor, jeg er helt afklaret med at være hjælperytter i Tour de France, siger Mads Pedersen.

Han kommer til at køre Tour de France i verdensmestertrøjen, mens det er usikkert, om han kommer til at køre i den til Paris-Roubaix. VM skulle køres i september efter Tour de France, men efter Schweiz onsdag meddelte, at de ikke kan arrangere det, er det usikkert, om der bliver kørt VM i år, eller om Mads Pedersen får et år mere i trøjen.

Torsdag fortalte Mads Pedersen, at de sidste meldinger til ham går på, at der kommer en udmelding senest 1. september.

Men han satser på, at han under ingen omstændigheder skal køre i den almindelige trøje fra Trek-Segafredo næste sæson. For allerede næste weekend køres der om DM-titlen ved Middelfart, og Mads Pedersen vil gerne gentage triumfen fra 2017, hvor han vandt retten til at bære Dannebrogstrøjen. En ret, som Michael Mørkøv har haft de seneste to år.

- Når jeg kører DM, så kommer jeg for at vinde og ikke andet, slår Mads Pedersen fast.