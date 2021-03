Bundholdet Holbæk United i blå/sorte trøjer er kede af at miste kampe til at hente point. På billedet er de i kamp mod Raklev, som får en nervepirrende start, hvor de skal forsøge at komme med i oprykningsspillet. Foto: Mie Neel

Toppen jubler og bunden græder

Lokalsport Nordvestnyt - 16. marts 2021 kl. 12:17 Af Christian Dahl og Brian Jensen Kontakt redaktionen

- Det er egentlig meget godt. Det er ganske udmærket, i forhold til alternativet. Vi kan ikke nå at spille 16 kampe og det ville også være ærgerligt at aflyse.

Sådan siger Fårevejles træner Morten Nielsen om beslutningen om at indføre slutspil i serie 1 for at begrænse antallet af kampe i en forkortet forårssæson.

Og den holdning går igen blandt de øvrige nordvestsjællandske trænere i rækken.

- Vi havde snakket om netop den løsning, og det er den rigtige beslutning. Ellers ville det blive alt for presset. Der er ingen, der har haft mulighed for at starte træning før for 14 dage siden, så ellers ville der komme skader, siger Svebølles træner Jonas Thomsen.

Både Svebølle og Fårevejle ser ud til at komme i oprykningsspillet. Fårevejle på andenpladsen har syv point ned til stregen med to kampe tilbage, mens Svebølle på fjerdepladsen har seks point ned.

- Vi kommer jo i oprykningsspil, det synes vi er sindssygt spændende, siger Jonas Thomsen.

Raklev på vippen Også Raklev håber at komme i oprykningsspillet, men holdet kan se frem til to finalekampe inden opdelingen af rækken. Reelt er der fem hold, der kæmper om to pladser i oprykningsspillet. Raklev på sjettepladsen har 17 point, mens både Bjæverskov, Avarta, AIK 65 Strøby og Hvalsø har 15 point.

- Raklevs formand Jesper Hansen siger, at vi gerne vil op i sjællandsserien. Men det bliver meget tæt- Kampen nede i Hvalsø kan blive en af de rigtigt sjove kampe - hvis man vinder den, siger Raklevs træner Steen Nissen.

Også han bakker op om beslutningen om at lave slutspil.

- Det virker som sund fornuft. Det totale antal kampe var ved at blive voldsomt, siger Steen Nissen.

United ærgrer sig I bunden af rækken behøver Holbæk United ikke bekymre sig om oprykningsspil. Holdet er sidst med blot to point, men efter oprustning i vinterpausen havde holdet set frem til 11 kampe til at hente de syv point, de er under nedrykningsstregen.

- Det er lidt øv, for det stiller os i en rigtig svær situation. Der er meget færre kampe, og der er en hel del point, vi skal hente. Det er ikke til vores fordel, siger træner Mehmet Tomak.

Han kan dog godt se, at der skulle gøres noget, og han er glad for, at man vælger en løsning, hvor man skal spille om det. Så han har fuld forståelse for beslutningen, men ser nu frem mod et endnu sværere forår.

- Nu får vi otte kampe mod vores direkte modstandere. Det bliver otte meget, meget svære kampe. Det bliver finalekampe alle sammen. Jeg har talt med Samir Rexha (spillende assistenttræner, red.), og vi tror ikke, at vi kan tåle mere end et nederlag, hvis vi skal overleve, siger Mehmet Tomak.

Jubel i Holbæk B&I I den stik modsatte ende af tabellen ligger Holbæk B&I's divisionsreserver på førstepladsen som ubesejret. Og her er der decideret glæde over den nye ordning.

- Jeg glæder mig over løsningen. Det er den åbenlyse måde at gøre det på. Det er en fed model. Jeg havde frygtet, man ville aflyse rækkerne, men det her er sportsligt fair, siger Klaes Egel Rasmussen, der er talentchef i Holbæk B&I.

Og netop med øje på talentudviklingen glæder modellen ham.

- Det bliver en sjov udfordring for de unge spillere. Der kommer pres på. Vi er dem, de andre vil slå, og de andre vil jagte os. Vi kommer under pres, og det giver en super læring. Det bliver et sjovt forår. Det bliver ni små finaler, og vi kan ikke få noget bedre i forhold til spillerudvikling, siger Klaes Egel Rasmussen.

Og selv om Holbæk på førstepladsen har fire point ned til Fårevejle og B73 Slagelse på de næste pladser og endda en kamp i baghånden, så tror Klaes Egel Rasmussen godt, at kampen om oprykning kan blive spændende.

- Rækken er tæt. Taber vi den udsatte kamp (mod Bjæverskov på syvendepladsen, red.), så er der flere hold, der ligger på spring. Alle vores spillere kommer ud at spille finaler i foråret, og det er super godt, siger Klaes Egel Rasmussen.

