Tophold kørte Raklev over

- Hvis vi skal slå Roskilde, så skal vi ramme et meget højt niveau, og der er vi slet ikke i kampen. Men vi behøvede ikke at tabe med 13 mål, konstaterer Thomas Voss.

Kampen igennem havde Raklev problemer med at dæmme op for Roskildes skytter, og allerede i første halvleg kom holdet stort bagud.

- Roskilde, Ydun og Dalby er en tand stærkere end resten af holdene i rækken. Roskilde kan tage spillere fra en helt anden hylde. De tager fra en hylde, som vi skal levere mere end topniveau for at matche. Men det er lidt ærgerligt, at vi fra 15-18 ikke formår at holde den. Vi behøver ikke tabe så stort, siger Thomas Voss.