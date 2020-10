Tophold fik Schrøder-prygl

Lammefjordens granvoksne bagspiller med den skarpladte skudarm, trådte især i karakter i anden halvleg, hvor han scorede syv af sine 10 mål og havde finurlige indspil til Lasse Villumsen, der for det meste var klar på stregen.

Efter at have ført med op til tre mål i en fin første halvleg, tabte Lammefjorden terræn og det opsparede forspring kort før pausen, hvor FIF's hurtigtspillende mandskab tilmed nåede at komme foran med 12-13, inden dommerparret fløjtede til velfortjent pause.