Bundholdene fra Fårevejle i rødt og Holbæk i hvidt skal på svære opgaver i weekenden.Foto: Anders Vestergaard

Send til din ven. X Artiklen: Tophold er ikke helt tilfreds endnu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tophold er ikke helt tilfreds endnu

Lokalsport Nordvestnyt - 01. oktober 2021 kl. 14:47 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Både Raklev og Svebølle ligger godt til i fodboldens serie 1 efter syv kampe.

Men selv om resultaterne ser fine ud med Raklevs fjerdeplads og Svebølles femteplads er der i begge lejre en fornemmelse af, at de respektive hold ikke helt har ramt deres topniveau endnu, selv om de nærmer sig toppen.

De to hold tager hul på næste runde allerede fredag aften, hvor menuen står på to - på papiret - svære modstandere på udebane.

Raklev spiller topopgør mod ubesejrede Køge, mens Svebølle skal en tur til midterholdet Herlufsholm.

- Selv om vi i forhold til sidste sæson har fået mere hårdhed ind i spillet og har fået en slags rygrad ned gennem holdet med lidt mere balance, har vi ikke helt fundet vores topniveau og måden vi helst vil spille på endnu. Men vores organisation er blevet bedre, synes Raklevs cheftræner Morten Nielsen som forklaring på, at Raklev-mandskabet er ubesejret i de seneste fem kampe.

Til gengæld er modstanderne fra Køge helt og aldeles ubesejret i denne sæson, men dette til trods, glæder træneren sig til fredagens udfordringer i Køge.

- Jeg har hørt fra pålidelig kilde, at Køge er et dygtigt teknisk hold, der gerne vil spille sig op hele vejen nedefra. Og jeg glæder mig, for så bliver vi også selv bedre, siger Nielsen inden kampen, hvor Christian Høegh Jensen er tilbage efter en enkelt kamps fravær.

Andersson tilbage hos Svebølle Svebølle er ubesejret i de seneste seks kampe med en pointhøst på 14 og en god udsigt til top 3.

Alligevel er spillende træner Jonas Thomsen og truppen ikke helt tilfredse.

- Det er selvfølge positivt at have så mange point, men vi har endnu ikke spillet en kamp, hvor vi har spillet godt i alle 90 minutter. Der har været nogle kvalitetsmæssige udfald, hvor vi er faldet i niveau. Vi stiller meget høje forventninger til os selv, og nu har vi et par topkampe, hvor vi bliver testet, siger Jonas Thomsen.

Træneren har stor respekt for Herlufsholm, der er nedrykkere fra sidste sæsons sjællandsserie og har vundet tre, spillet en uafgjort og tabt tre kampe op til fredagens dyst.

Hos Svebølle er Mikkel Adamsen stadigvæk skadet i baglåret og fraværende, men til gengæld er den centrale forsvarsspiller Oliver Andersson tilbage efter en lignende skade.

Fårevejle ramt af skader Efter et uafgjort resultat og tre nederlag i træk smagte Fårevejle endelig sejrens sødme for et par uger siden mod Bjæverskov. Siden er det blevet til uafgjort mod Holbæk og nederlag til Raklev.

Lørdag bliver det efter alt at dømme ikke nemmere, når de tredje-placerede oprykkere fra Såby Fodbold kommer på besøg på Faarevejle Stadion. Og da slet ikke, når Fårevejle må undvære de to stærke offensive kræfter Nikolaj Slott Steensen og fodrappe Mathias Madsen, der begge er skadet.

- Pointmæssigt ser det ikke godt ud, men i de fleste kampe har vi været godt med og har enten spillet uafgjort eller tabt med et mål. Mellem felterne går det egentlig fint men selv om det kan være svært, skal vi offensivt være mere kyniske, og defensivt skal vi have minimeret fejlene, lyder opskriften fra Fårevejle-træner Christian Mainz Møller.

Han anser Såby Fodbold for et af rækkens bedste hold med en stærk offensiv, der kan angribe fra alle områder.

- Det skal vi selvfølgelig forsøge at dæmme op for og så håbe på at for eksempel vores offensive kræfter, Mark Damgaard og Martin Næsby Hansen kan slå til og måske være med til at overraske, siger Fårevejle-træneren før lørdagens udfordring.

Det fjerde lokale hold i serie 1-rækken er Holbæks andethold, der lørdag eftermiddag spiller bundopgør på udebane mod Svogerslev.