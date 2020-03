Peter Ebbe Tønder, til højre, træner et finsk 2. divisionshold og en række ungdomsspillere på fodboldakademi. Her er han sammen med assistenttræneren Tapio Haapaniemi.

Tønder på flade hænder i Finland

Den tidligere træner og spiller i Holbæk, Peter Ebbe Tønder, sidder i øjeblikket på flade hænder og venter på, at det igen bliver forsvarligt at træne og spille kampe.

Han har ellers fået helt frie hænder i en nyoprettet stilling på et fodboldakademi i Finland, hvor han står i spidsen for nogle af landets bedste ungdomsspillere.

Tønder, der var træner for Holbæks 2. divisionshold, har siden nytår fungeret som cheftræner for tre ungdomsårgange i Finland - U17, U18 og U19.

- Jeg har to assistenttrænere og planlægger træningen for 18 spillere. Vi træner seks gange om ugen, og så har jeg også et 2. divisionshold, OLS, som vi bruger som U19-hold. De spiller mod voksne, for der kan de udvikle sig, fortæller Tønder, der har bosat sig i Oulu, cirka 500 kilometer nord for Helsinki.