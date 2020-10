Tømmerup er i spil til en stor pris

- Det, der appellerer til mig, er, at man får folk med lidt for meget fedt på sidebenene ud at køre. De får et sammenhold, og det tror jeg er utrolig vigtigt i alle aldersgrupper. For TGU er cyklingen ikke bare træning, det er et fællesskab. De nyder at køre sammen og i ens tøj, og de har det sjovt både før, under og efter turene. Derudover - eller måske derfor - er de som klub vokset exceptionelt meget det sidste halvandet år. Alt i alt er det bare fedt at se, at cyklingen er vokset så meget og så hurtigt i Tømmerup, forklarer Mads Pedersen i en pressemeddelelse.