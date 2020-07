Se billedserie Både Emil Bjørn og Holbæk B&I ville egentlig gerne forlænge, men de blev i stedet enige om at ophæve samarbejdet. Foto: Svend Erik Hansen

To stamspillere siger farvel

Lokalsport Nordvestnyt - 14. juli 2020 kl. 12:47 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun Birol Serinkanli, der forlader Holbæk B&I denne sommer.

Klubben siger også farvel til midtbanespilleren Sebastian Johansen og midterforsvareren Emil Bjørn. Dermed har klubben i alt sagt farvel til 434 førsteholdskampe fordelt med 265 til Birol Serinkanli, 89 til Emil Bjørn og 80 til Sebastian Johansen.

Desuden er Andreas Granskov helt efter planen stoppet igen i Holbæk. Han havde sagt ja til at hjælpe klubben i foråret.

Ifølge formanden for Holbæk B&I's sportslige udvalg, Jakob Andersen, er det københavnsk bosatte Sebastian Johansen selv, der har valgt at sige stop i Holbæk.

- Lige såvel som, at jeg sagtens kunne finde en masse årsager til at blive i Holbæk, så har jeg vendt tilbage til tanken om at skulle prøve noget nyt, fortæller Sebastian Johansen.

Og det hænger ifølge midtbanespilleren både sammen med at få hverdagen til at hænge sammen og med personlige årsager.

- Sportsligt set har jeg egentlig været fint tilfreds både personligt og for holdet, hvor jeg har kendt min rolle for holdets bedste - samtidig med at alting jo altid kan blive bedre både på og ude for banen, siger Sebastian Johansen

Bjørn ville gerne blive Til gengæld ville både Holbæk og Emil Bjørn egentlig gerne fortsætte samarbejdet, men de er kommet til en fælles forståelse om at stoppe samarbejdet.

- Vi ville gerne have beholdt ham og har tilbudt ham en kontrakt. Men enderne kunne ikke nå hinanden. Vi må også sige, at vi ikke fik det maksimale ud af ham, så vi er kommet til enighed om at stoppe samarbejdet, siger Jakob Andersen med henvisning til Emil Bjørns mange skader.

Emil Bjørn ville også gerne have fortsat i Holbæk, men han måtte prioritere hverdagen.

- Jeg er selvfølgelig super ærgerlig over det som en rigtig Holbæk-dreng - men årsagen er simpelthen, at det ikke hang sammen i forhold til, at jeg både har bopæl og arbejdsplads i København. Jeg ønsker selvfølgelig både holdet og resten af klubben det bedste i de kommende sæsoner, fortæller Emil Bjørn.

Kigger mod naboklubber Jakob Andersen regner dog med, at Holbæk samlet vil være styrket til den kommende sæson, selv om der ikke endnu er kommet nye spillere til.

- Vi står og kigger efter lidt. Vi har følerne ude, men vi kan godt mærke, at alle klubberne er i gang med strategien til næste sæson, siger Jakob Andersen.

Han håber snart at kunne præsentere de første nye spillere i Holbæk.

- Vi kigger på at styrke holdet, men det er svært, fordi sæsonen er udskudt. Nordicbet-ligaen slutter først næste weekend. Men der er jo nogle, der rykker ned, som ligger tæt på, siger Jakob Andersen.

Både Roskilde og Næstved skal i næste sæson spille i 2. division ligesom Holbæk. Og Jakob Andersen håber, at der vil være spillere derfra, der er interesseret i at prøve noget nyt.

- Men vi er selvfølgelig udfordret på økonomien, siger Jakob Andersen.

