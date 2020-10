To røde kort i Kalundborgs etmålssejr

HF Kalundborg gav kun føringen fra sig få gange i tirsdagens hjemmebanekamp mod NFØ Håndbold i mændenes kvalifikationsrække i håndbold. Og på trods af to røde kort i løbet af kampen lykkedes det at hente en etmålssejr over NFØ, der havde vundet sæsonens to første kampe.

Sejren på 23-22 kom alvorligt i fare, da et Kalundborg-boldtab med 40 sekunder tilbage førte til reducering til 22-21. Men værterne fik skabt ro med målet til 23-21 med 15 sekunder igen, og så spillede det ikke den store rolle, at NFØ reducerede igen fem sekunder før slutfløjtet.

- Forsvaret stod virkelig godt, det er jeg glad for. Forsvaret fik kørt dem trætte, så de var pumpet for kræfter til sidst. Mads Jepsen gør det virkelig godt som den forreste i forsvaret, lyder det fra Jørgensen.

Opgørets to røde kort - et direkte og et efter tre to minutters udvisninger - gik til brødreparret Mikkel Nissen og Mike Nissen. Marc Schneider Andreasen blev topscorer for Kalundborg med ni mål.