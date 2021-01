Pedro Lozano fra Columbia var til prøvetræning, da Holbæk B&I lørdag trænede for første gang i det nye år.

To nye til første træning

Forberedelserne til foråret i mændenes 2. division i fodbod begyndte for Holbæk B&I lørdag middag.

22 markspillere og tre målmænd deltog i den første træning, og blandt dem var der to nye ansigter.

Det ene er nu ret kendt i klubben i forvejen, for det er Lukas Dahl, der vender tilbage til klubben.

I 2019 spillede han fire førsteholdskampe for Holbæk, men i sommerpausen i 2020 skiftede han til Taastrup i danmarksserien. Nu er han altså tilbage i Holbæk.

Lukas Dahl giver Holbæk en ekstra streng at spille på offensivt, men klubben lægger ikke skjul på, at det især er i midterforsvaret, man søger nye spillere.

Han er flyttet til Danmark med sin kæreste, der er ved at tage en ph.d. ved Københavns Universitet, og han skal være to år mere i landet.

Han har endnu ikke spillet klubfodbold i Danmark i det år, han har været her, men han fortæller, at han har spillet professionelt for Bogota FC i den næstbedste columbianske række.