Restaurant Suri-Carl Ras? stærke rytter Mathias Larsen er tvivlsom til søndagens løb. Foto: Anders Weuge Foto: Anders Weuge

To hjemmebaneløb i træk for cykelhold

Lokalsport Nordvestnyt - 10. april 2021 kl. 14:57 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Næste weekend er Holbæk Cykelsport arrangør af første afdeling af Demin Cup, men allerede denne søndag får det Holbæk-baserede Restaurant Suri-Carl Ras hjemmebane, når Amager Cykle Ring er værter for CO:Play grand Prix, soom køres på en rundstrækning i Odsherred.

- Det er helt sikkert fedt. Vi er altid glade for at køre i Veddinge Bakker, men ugen efter er ruten ved Mørkøv endnu federe. Ruten er noget mere udfordrende, siger Suri-Carl Ras' teammanager Henrik Egholm, der sender roser til Holbæk Cykelsport.

Vi er glade og stolte over, at vores moderklub igen arrangerer Demin Cup, siger Henrik Egholm.

I forhold til søndagens løb i Odsherred hæfter han sig ved, at man kører den »forkerte« vej rundt. Løbet køres på en 7,9 kilometer lang rundstrækning, med start og mål på toppen af Kårupbakken.

- Vi skal køre den forkerte vej. Vi kører jo ned ad Kårupbakken. Det kan få stor betydning. Når man kommer ned ad Kårupbakken, kommer der et svært sving, og man kommer med høj fart. Der vil nok komme nogle omgange med tæt trafik, hvor nogle ryttere ikke er lige så gode teknisk, som de tror. Der kan let komme styrt. Det var præcis der, Malthe Thyssen brækkede kravebenet for et år siden, siger Henrik Egholm.

På grund af skader kommer Restaurant Suri-Carl Ras til at stille med blot seks eller syv ryttere søndag i Odsherred, og derfor kan de få det svært.

Taktikken er at sende nogle af de unge i tidlige udbrud, og så må de stærke kort forsøge at holde sig til. Men Coloquick stiller med 11 ryttere, og BHS - PL Beton Bornholm stiller med 13 ryttere, og de to hold bliver svære at hamle op med.

- Vi håber, men det bliver svært. Hvis du ender i en gruppe med tre bornholmere og fire fra Coloquick, så kommer de til at lukke huller hele tiden, siger Henrik Egholm.

Han er dog glad for, at Sebastian Nielsen, der kommer med en syvendeplads fra Aarhus, ser godt ud, og at Christian Lindquist nærmer sig sin form. Holdet håber også på Mathias Larsen, men problemer med knæhaserne gør, at han ikke er i topform.