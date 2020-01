Frederik Tingager er kommet sig over sin skade i AGF og ser frem til et spændende forår, som klubben indleder på tredjepladsen i Superligaen.

Tingager trives i Smilets By

- Vi ligger nummer tre i Superligaen, så det er sjovt. Det gælder bare om at nyde det. Og nu skal vi ned på træningslejr i varmen og træne på græs. Det går faktisk rigtig godt, det er et godt tidspunkt at fange mig på, siger Tuse-drengen Tingager og bytter smilet ud med et lille grin.

Den jyske hovedstad Aarhus kalder frejdigt sig selv for Smilets By. For tiden sidder et af de største smil på AGF-spilleren Frederik Tingager, der stortrives i superligaklubben.

