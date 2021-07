Tilbage efter syv års fravær

De havde egentlig et udmærket hold i forvejen, men da en række unge spillere kom til fra naboklubberne og med det samme faldt godt til, begyndte de gode resultater for alvor at vise sig, og med en andenplads efter suveræne Tuse Næs BK, kunne Nykøbing IF så for godt 14 dage siden fejre direkte oprykning med et sæsonudbytte efter de 22 kampe på 15 sejre, to uafgjorte og fem nederlag.