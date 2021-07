Se billedserie 18SNV Juleserie "På vej mod målet", hvor vi gårtæt på sportspersonligheder, der kan lave et stort resultat i 2016. Skeetskytte Jesper Hansen fraSvebølle er udtaget til OL i Rio. ¬ Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Til Tokyo efter medalje

Lokalsport Nordvestnyt - 15. juli 2021 kl. 14:53 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Fredag tager Jesper Hansen fra Svebølle af sted til Tokyo. Forude venter et noget anderledes OL for skeetskytten, der to gange tidligere har deltaget i legene. Men målet er klart.

- Jeg vil være tilfreds med at komme i finalen. Men er man i finalen, så vil man også gerne have metal med hjem, lyder det fra den 40-årige skeetskytte.

Ved Ol i 2012 nåede han ikke finalen, mens det i 2016 blev til en femteplads for Jesper Hansen, der er tidligere verdens- og europamester.

- Nå vi står i finalen, kan det vippe og vende til alles fordel. Det er de små ting, der bliver afgørende, siger Jesper Hansen.

En af de ting, han selv har størst respekt for, er de to nye doubler, der kommer i finalen.

- Jeg ved personligt, at dem har jeg døjet med. Hvis jeg får dem skudt, så tror jeg på noget godt, siger Jesper Hansen.

Stor selvtillid Han kommer til OL med selvtillid, efter han for nyligt vandt en mindre svensk konkurrence, hvor han tangerede sin egen danske rekord i finalen. Han har valgt at forberede sig på mange forskellige baner op til OL. Og ud over at skulle vænne sig til nye duer, som med doublerne i finalen, så handler det om, at han ikke kender banen i Tokyo.

Skydekonkurrencerne ved OL foregår på Asaka Shooting Range i Tokyo-forstaden Saitama. Banen blev opført til OL i 1964 og ligger på et militært område fra 2. Verdenskrig.

Jesper Hansen skal skyde indledende runder søndag den 25. juli klokken 02.30 dansk tid. Mandag den 26. juli skydes de sidste indledende runder med start 03.00 dansk tid, og senere samme dag er der finale med start 08.50 dansk tid.

Der er åbningsceremoni fredag den 23. juli, men de første konkurrencer begynder allerede onsdag den 21. juli. OL slutter søndag den 8. august. - Hvis du kun skyder på en bane, så lærer du ligesom banen at kende. Vi aner ikke, hvordan banen i Tokyo ser ud. Ved de sidste to OL'er har vi vidst, hvordan banen så ud og har brugt en bane, der lignede den til at træne på. Men ingen har haft mulighed for at komme ind i Japan. Normalt skyder man en World Cup-afdeling på banen som en slags for-OL, så alle får prøvet at skyde banen. Men ingen kender banen i Tokyo - ud over de japanske skytter, siger Jesper Hansen, som dog ikke ser Japans enlige skeetskytte Hiroyuki Ikawa som en reel topkandidat.

Mens det skydetekniske er på plads, regner Jesper Hansen med, at det mentale kan spille en afgørende rolle.

- Det gode ved OL er, at det er svært at træne til. Det er kæmpestort. Som teknikken kører lige nu, så skal det nok gå fint. Det er hovedet, der er det vigtige, men jeg føler, jeg er fint med. Det er et spørgsmål om at holde hovedet koldt. Hvis der er nedlukning på øverste sal, så er det slut, siger Jesper Hansen.

Vigtig erfaring Jesper Hansen regner dog med, at hans erfaring fra to tidligere Olympiske Lege kan give ham en fordel.

- Det første OL, du er med til, er du lidt med som turist. Du skal se alle tingene, alle faldgruberne og hele presset. Alle de ting har jeg lært af. Det er sådan set en ganske almindelig World Cup-skydning, som bare hedder OL. Men jeg ved godt, at når jeg står der, så er det slet ikke sådan. Den erfaring kan komme mig til gavn, siger Jesper Hansen.

Han forsøger da også at kopiere så meget som muligt fra OL i Rio i 2016, hvor han blev nummer fem efter at have tabt omskydningen om en plads i bronzekampen.

- I forhold til første gang er det noget anderledes. Sidste gang var ligesom mit første rigtige OL, hvor jeg havde lært af den første gang. Jeg blev nummer fem, men kunne lige så godt være blevet nummer et eller to. Det set up prøver vi at køre videre på, siger Jesper Hansen.

Corona ændrer alt Selv om han prøver at bygge videre på det kendte fra OL, så bliver tingene markant anderledes i Tokyo. Derfor deltager Jesper Hansen hverken i åbningsceremoni eller afslutningsceremoni, og han forventer ikke at se andet end sit hotel og skydebanen.

- Jeg bor på et hotel 10 minutter fra skydebanen. Men jeg kommer ikke uden for hotellet og skydebanen. Det er vist nærmest til dødsstraf at gå uden for hotellet. Jeg har ikke prøvet at sidde indespærret bortset fra skydebanen før. Vi flyver lidt senere derud, end vi normalt ville gøre, for at undgå at sidde og glo på hotelværelset. Det kan kun give lejrsyge, siger Jesper Hansen.

- Det var først i går, at det gik i orden, at vi fik et rum at spise i. Ellers skulle vi have spist på værelserne, siger Jesper Hansen.

Derfor har han også valgt at flyve hjem fra OL allerede dagen efter skeetskydningens finale.

Og han har svært ved at pege på et højdepunkt ud over sin egen konkurrence, når han ikke deltager i ceremonierne, ikke kommer ind i OL-byen og ikke får mulighed for at komme på stadion og se andre sportsgrene.

- Højdepunktet er at deltage og at repræsentere Danmark. Jeg kommer ikke ud at se noget andet. Jeg håber, de viser noget sport i tv, men det kunne jeg lige så godt have set derhjemme. Og så er jeg meget spændt på at se, hvordan de har bygget anlægget, siger Jesper Hansen.

Han lægger dog ikke skjul på, at han glæder sig.

- Det er OL. Det er kæmpestort, siger Jesper Hansen.