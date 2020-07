Holbæk må undvære Emil Bjørn - og reelt alle andre midterforsvarere - i lørdagens kamp mod Ringkøbing. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Til Jylland uden forsvar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Til Jylland uden forsvar

Lokalsport Nordvestnyt - 03. juli 2020 kl. 20:34 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har ingen stoppere klar.

Så klar er udmeldingen fra cheftræner Lars Feist, inden Holbæk B&I tager til Ringkøbing for at spille sæsonens sidste kamp i nedrykningsspillet i 2. division.

Og på den baggrund kan der være vendt op og ned på favoritværdigheden, selv om Holbæk er sikret en ny sæson, og Ringkøbing er sikker på at rykke ned.

- Som det har udviklet sig, er jeg rigtig glad for, at kampen ikke har nogen betydning for nogen af holdene, siger Lars Feist.

Han har reelt en enkelt naturlig midterforsvarer i truppen, men unge Benjamin Bang er først for nyligt kommet tilbage efter en skade, og han er ikke klar til at starte inde.

- Det bliver nok noget ligesom anden halvleg mod FC Sydvest, hvor Sebastian Johansen og Ferdinand Bangsgaard spillede i midterforsvaret, fortæller Lars Feist.

Dermed forsvinder en del af fysikken fra midtbanen, og det er ikke mindst derfor, Lars Feist er bekymret for kampen i Ringkøbing.

- Vi har en masse fodboldspillere på resten af banen. Vi må satse på, at vi kan spille forbi dem og undgå alt for mange dueller, og så har vi to raketter på kanterne. Men det bliver svært for os, for Ringkøbing kommer med en masse fysik, siger Lars Feist.

Tre hold kan rykke ned Mens skæbnen er afgjort for både Holbæk og Ringkøbing, er der tre hold, der kæmper om at undgå den sidste nedrykningsplads i sidste runde.

Vejgaard ligger inden runden på sidstepladsen med to point op til både Skovshoved og Slagelse og med en målscore, der er otte mål dårligere end Skovshoveds og 13 mål dårligere end Slagelses.

Alle kampene i runden bliver spillet lørdag klokken 14, og Vejgaard møder hjemme FA 2000, mens Slagelse og Skovshoved begge spiller ude på Fyn mod henholdsvis Dalum og Næsby.

Det ligger allerede fast, at der skal flyttes mindste et østhold over i vestpuljen næste sæson. Hvis Vejgaard redder sig, skal der flyttes endnu et. Det samme sker, hvis Aarhus Fremad tager oprykningspladsen foran Helsingør. I 1. division ligger det fast, at to af de tre nedrykkere er østhold. Hvis den tredje nedrykker også bliver et østhold, giver det også et ekstra østhold i vestkredsen næste sæson.