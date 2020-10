Til EM et år før tiden

- Det er meget vigtigt for spillerne, at de får mulighed for at komme ud at konkurrere. De er alle i en alder, hvor de er gået i gang med overgangen fra ungdom til senior, og det kræver noget erfaring. Mange af dem skal snart til primært at spille seniorturneringer og nogle af dem også i udlandet, så at få de erfaringer med i bagagen, som man gør ved et mesterskab som U-EM, der minder mere om et seniorarrangement, er rigtig vigtigt for dem. Både for deres motivation, som helt klart får et boost med dette at se frem til, og deres udvikling. Begge faktorer, man ikke skal undervurdere, siger Rune Ulsing.