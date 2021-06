Den tidligere formand Kim Stroustrup og Jakob Andersen, til højre, udgør sammen med Martin Hartmann den ene fløj i den afgående bestyrelse. Foto: Anders Vestergaad

Tidligere formand: Balladen kostede nedrykning

Lokalsport Nordvestnyt - 12. juni 2021 kl. 17:50 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Langvarig ballade på bestyrelsesgangen i fodboldklubben Holbæk Bold & Idrætsforening nåede torsdag sit historiske og også dramatiske højdepunkt, da bestyrelsesformand Nicolai Stokholm efter blot tre måneder trak sig fra posten med øjeblikkelig virkning.

Mindre end en uge efter 2. divisionsholdets nedrykning til danmarksserien, står den uro-plagede klub nu uden formand, cheftræner og sports- og talentchef. Og på onsdagens bestyrelsesmøde kunne man trods alt enes om at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling mandag den 21. juni i Holbæk Sportsby, hvor der skal vælges formand, ny bestyrelse og suppleanter for anden gang i løbet af relativt kort tid. En situation som tidligere HBI-formand og nuværende medlem af den afgående bestyrelse, Kim Stroustrup, kalder uholdbar.

- Det er en total fiasko. Vi har fået opsigelse fra sports- og talentchefen og står nu også uden formand. Det er ikke bare ét slag i maven. Og det har allerede haft store konsekvenser med førsteholdets nedrykning, hvor spillerne har været påvirket af situationen, siger Kim Stroustrup, der af private årsager ikke var til det pågældende bestyrelsesmøde, hvor Nicolai Stokholm bekendtgjorde sin afgang.

På generalforsamlingen i marts tabte Kim Stroustrup formandsvalget til Stokholm og har siden som menigt medlem repræsenteret den ene af de to fløje i en bestyrelse, som siden åbenlyst og måske også forventeligt ikke har kunnet finde fælles fodslaw.

- Vi har i de sidste tre måneder været i et slags vakuum, hvor vi måske nok har været enige om visionerne, men også meget uenige om prioriteringerne i forhold til økonomien uden at have lagt en kurs, siger Stroustrup, der tvivler på om han opstiller på den kommende generalforsamling.

- Det er svært, og lige nu tror jeg det bliver et nej. Men jeg vil meget gerne være med til finde en kandidat, der vil udvikle klubben og få økonomien til at vokse med nye tiltag fremfor bare at spare sig ud af krisen og drifte uden at tænke i udvikling, siger Kim Stroustrup.

Som et eksempel på nytænkning har han tidligere foreslået en samarbejdsaftale med 1. divisionsklubben fra HB Køge.

Et forslag som har skilt vandene i bestyrelsen og var den udløsende anledning til, at Nicolaj Stokholm, den tidligere landsholdsspiller og anfører hos FC Nordsjælland, blev bragt i forslag som formand i sin tidligere klub - og blev Stroustrups modkandidat for tre måneder siden. Manden, der overtalte Stokholm til at stille op, var klubbens tidligere kasserer, æresmedlem og kasserer i DBU Sjælland, Frank Petersen, der håbede, at Stokholm med sit store netværk og sin personlighed kunne samle bestyrelsen og få styr på økonomien.

- Dengang blev jeg af den daværende bestyrelsen bedt om råd i forbindelse med forslaget om en samarbejdsaftale med HB Køge. Jeg gav udtryk for, at jeg synes, det var en forkert idé, fordi, det ville betyde øgede udgifter. Man skal passe på økonomien, siger Frank Petersen, der stadigvæk går praktisk til hånde med bogføring og regnskaber for HB&I så længe kasserer Jesper Larsen har ekstraordinært travlt i sit revisor-job.

Petersen kalder den nuværende situationen i hjerteklubben for en katastrofe, og han håber på, at den kommende generalforsamling kan finde en bestyrelse, der i større enighed kan forvalte den givne økonomi uden hele tiden at skulle være i konflikt internt.

- Nu ser det ud til at et mindretal i bestyrelsen har skubbet et flertal ud. Og selv om jeg ikke har talt med Nicolai Stokholm, er det nok den hårde modstand i bestyrelsen, der har fået ham til at sige stop, gætter Frank Petersen på.

