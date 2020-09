Mikkel Kvist, der i november fik blomster i anledning af førsteholdskamp nummer 50 spiller onsdag opgør nummer 54, når Holbæk møder Suså i pokalturneringen. Foto: Per Christensen

Tidlig kickoff giver Holbæk pokal-problemer

Lokalsport Nordvestnyt - 03. september 2020 kl. 15:51 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk-træner Lars Feist ærgrer sig over, at han ikke tog imod tilbuddet om at flytte onsdagens pokalkamp mod serie 1-holdet Suså fra klokken 17 til 19. For da han vendte tilbage med svaret var ændringen af kamptidspunktet trukket tilbage, og det giver træneren hovedpine før opgøret i første runde af Sydbank Pokalen.

Tidlig kickoff på kunstgræsbanen i Herlufmagle betyder nemlig, at flere af Holbæk-spillerne får svært ved at nå frem - og det giver selvsagt bekymringer om startopstillingen.

- Det giver os problemer, der er en hel del spillere vi ikke kan få med. Der er relativt mange spillere, der ikke kan nå det før kvart over fem eller halvseks, og vores anfører (Ferdinand Bangsgaard, red.) kan ikke være med uanset hvornår vi spiller. Og så har vi en københavnerbil, og hvis de ikke kan nå det før anden halvleg, så giver det ikke mening. Så jeg er ærgerlig over, at det tilbud ikke varede ved. Jeg har meget svært ved at forstå, at man ikke kan spille klokken 19, når man kan spille klokken 17, lyder det fra Feist.

Kvist vogter buret 2. divisionsholdet fra Holbæk kan ikke løbe fra favoritværdigheden mod Suså, der har indledt sæsonen med tre uafgjorte opgør i serie 1.

Og havde der været frit valg på alle hylder, så ville Feist næppe sende stærkeste opstilling på banen.

- Hvis alle var til rådighed, så havde jeg nok valgt et par ændringer. Det er nærliggende, at en som Raoul (da Silva, red.) får sin første start. Men vi ved også, at et serie 1-hold lige har slået FC Helsingør ud af pokalen, siger Feist, der i forhold til divisionskampene ikke vil kaste mange kræfter efter pokalturneringen.

- I forhold til at vi skal møde B93 på søndag, så prioriterer vi slet ikke pokalturneringen. Vi vil som udgangspunkt gerne videre, men ikke så meget, at vi sætter kampen på søndag over styr. Så jeg skal lige gøre mig de sidste tanker. Jeg er nødt til at tænke på spilletid og belastning. Jeg skal lige have lagt brikkerne og tænke det igennem, for andetholdet spillede også tirsdag, ræsonnerer træneren.

En ting ligger dog fast. Målmanden Mikkel Kvist skal vogte målet mod Suså - fordi Frederik Hansen havde tjansen i sæsonpremieren i 2. division, hvor Holbæk tabte med 0-2 i Thisted.

- Med hensyn til målmændene, så står nummer et i 2. division og nummer to står i pokalen, slår Holbæk-træneren fast.