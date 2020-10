Jens Kristian Thysted er igen med på det danske drengelandshold i golf.

Thysted på landsholdet

Lokalsport Nordvestnyt - 13. oktober 2020 kl. 15:11 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Jens Kristian Thysted fra Holbæk var helt som ventet igen på listen, da golflandsholdene for 2021 mandag blev offentliggjort.

Den unge holbækker spiller til dagligt for Smørum Golfklub, og han er udtaget til drengelandsholdet. For under en måned siden var han med til at sikre Smørum det danske mesterskab.

Den store udfordring i 2021 for Jens Kristian Thysted bliver at komme med til EM for drenge, som spilles på Furesøs bane. Seks af de ti spillere på drengelandsholdet kommer med til EM på hjemmebane. Under alle omstændigheder er der store ambitioner for de danske landshold.

- Vores målsætning er årligt at tage en medalje til et EM eller et VM - og det ændrer vi ikke selvom der fortsat er usikkerhed om hvor mange mesterskaber, der reelt gennemføres i den kommende sæson, og om vi kan komme af sted på forårets træningslejre. Til ungdomstrupperne er der optaget flere nye spændende spillere og på bruttolandsholdene er tale om kendte spillere, der enten fortsætter i truppen, kommer fra ungdomstrupperne eller tidligere har været i én af DGU's trupper, udtaler Claus Mølholm, der er eliteansvarlig i Dansk Golf Union.