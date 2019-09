Thysted hjem fra Italien med Nations Trophy

Jens Kristian Thysted fra Holbæk var med til at sikre dansk succes ved Reply 2019 Italian International Under 16 Championship. Sammen med to landsmænd var han med til at sikre førstepladsen i nations-konkurrencen, foran værtslandet, og torsdag sluttede han på en samlet fjerdeplads, i et felt med over 140 unge golfspillere.

15-årige Thysted fløj søndag til Italien, og måtte dermed nøjes med lørdagens junior-klubmesterskab og droppe søndagens klubmesterskab i Holbæk Golfklub. I stedet gjaldt det de åbne italienske U16-mesterskaber, hvor omkring halvdelen af de 144 deltagere lidt uden for Milano var fra værtslandet. I nations-konkurrencen skulle tre spillere fra hvert land dyste over to dage - og kun de to bedste resultater ville blive noteret. Thysted gik en runde i par og en runde over par, og fik dermed scoret point til begge dage. Holdkammeraterne Philip Sillesen Nielsson og Adam Søndergaard Pedersen bidrog med runder på et slag under par og tre slag under par, og sammenlagt var det nok til at sikre førstepladsen, et slag foran Italien og to slag foran Skotland.