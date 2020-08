Den danske juniormester Jens Kristian Thysted, tidligere Holbæk Golfklub, gik tør for kræfter ved DM i slagspil i Holstebro. Foto: Bran Jensen

Artiklen: Thysted gik tør for kræfter

To dage senere stod 16-årige Jens Kristian Thysted så klar til seniorenes DM i slagspil, der er blevet spillet over weekenden i Holstebro.

Men ret hurtigt stod det klart, at de tre gange 36 huller ved junior-DM et par dage før havde drænet det unge golftalent, der før sæsonen skiftede fra Holbæk Golfklub til golfklubben i Smørum.

Det unge golftalent brugte 76 slag i både første og anden runde, og det var fem slag over den svære skovbanes par.

- Det var forholdsvis forventet. Med et hårdt program bare to dage før var der ikke mere benzin i tanken, og på lørdagens 13. hul gik det rigtig skidt, fortalte Ulrik Thysted, Jens Kristians far, der beskriver banen i Holstebro som meget svær.