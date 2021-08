På billedet har Christoffer Thrane med en scoring et minut før tid lige sikret Kalundborg oprykning til danmarksserien. Den notoriske målscorer har siden været i Holbæk, Slagelse og Næstved, men spiller nu i den tredjebedste norske række. Foto: Svend Erik Hansen

Thrane søger nye udfordringer i Norge

Lokalsport Nordvestnyt - 06. august 2021 kl. 10:42 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Den tidligere Holbæk- og KGB-spiller Christoffer Thrane fra Kalundborg fortsætter karrieren i norsk fodbold.

Siden afskeden med Holbæk har han spillet divisionsfodbold i Slagelse og Næstved, men nu prøver han sig af i noske Øygarden FK i den norske PostNord-ligaens afdeling 2, som er tredjebedste række. Klubben ligger lidt uden for Bergen på den norske vestkyst.

Dermed slutter han sig til rækken af danske spillere i norsk fodbold. Blandt andet kommer han til at spille imod Rasmus Lynge Christiansen fra Jyderup, som spiller for Arendal i samme række.

Christoffer Thrane håber at få en god oplevelse ud af at være i Norge, men han understreger, at han bestemt også er taget af sted med sportslige ambitioner.

- Jeg er klart taget af sted for det sportslige. Oplevelsen er blot et ekstra plus ved siden af. Jeg håber på at kunne tage skridtet videre til Obos-ligaen (næstbedste række, red.) enten med Øygarden, eller hvis jeg kan bruge klubben som et springbræt til en anden norsk klub, siger Christoffer Thrane.

Og han mener, at chancerne er fornuftige for at tage springet opad som dansk spiller i Norge.

- Jeg har fulgt mange af de danske spillere som har taget turen herop. Blandt andet min ven Mads Nielsen (Fredrikstad). Mange af dem har taget skridtet videre til højere rangerede rækker og klubber, end de startede i, siger Christoffer Thrane.

For ham gælder det også om at få nogle nye trænere til at vurdere sig.

- Jeg har efterhånden spillede mange sæsoner i den danske 2. division, hvor jeg har leveret godt med mål, så jeg synes, det kunne være spændende at blive set lidt på med nogle helt nye øjne i Norge, siger Christoffer Thrane.

Han har netop overstået sin karantæne i Norge og fik onsdag debut, da Øygarden hjemme vandt 3-1 over Vard Haugesund. Christoffer Thrane blev skiftet ind med 35 minutter tilbage af kampen. Fra sit karantænehotel, har Christoffer Thrane kunnet følge med i sin nye klubs kampe.

- De spiller noget ganske flot fodbold, men mangler at få omsat de chancer, de skaber, til mål. Det har egentligt været lidt et problem for dem de første ni kampe, de har spillet, så det er forhåbentligt der, jeg skal ind at bidrage. Klubben lå i Obos-ligaen for et år siden og har ambitioner om at rykke tilbage i den næstbedste række, fortæller han.