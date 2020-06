Lars Feist kender endnu ikke vilkårene for den træningskamp, Holbæk skal spille tirsdag.

Testkamp i tvivlens skygge

Den oprindelige plan var, at Holbæk B&I skulle spille træningskamp ude mod Avarta allerede mandag aften efter den forventede genåbning og lempelse af forsamlingsforbuddet.

Allerede torsdag blev det dog besluttet at udskyde kampen til tirsdag klokken , men manglen på specifikke retningslinjer gør, at klubberne muligvis først kender vilkårene for kampafviklingen kort før første dommerfløjt.