Holbæk Tennis & Padel Klub håber at det i fremtiden vil blive muligt at bygge flere padelbaner ved Holbæk Sportsby. Foto: Carsten Højerslev

Send til din ven. X Artiklen: Tennisklub ønsker sig flere padelbaner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tennisklub ønsker sig flere padelbaner

Lokalsport Nordvestnyt - 25. marts 2021 kl. 10:22 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Det går forrygende i Holbæk Tennis & Padel Klub, hvor medlemmerne for tiden vælter ind ad dørene i Holbæk Sportsby. Klubben har netop rundet 1000 aktive medllemmer og begynder så småt at vokse sig for store til forholdene i den ellers forholdsvis nybyggede sportsby.

I 2018 var der 500 medlemmer i klubben og året efter blev Holbæk Tennis & Padel Klub kåret som årets højdespringer, da medlemstallet steg til 675. Men nu er tallet altså 1015 medlemmer, og det skaber både glæde og trængsel i klubben, der råder over ni udendørs og fire indendørs tennisbaner og desuden råder over to udendørs padelbaner. Medlem nummer 1000 i klubben var pudsigt nok den femårige Filippa Ledvonova Rytter, der er datter af den tidligere danmarksmester og nuværende førsteholdstræner, Mik Ledvonova.

Det er især den populære padelsport, der har lokket nye medlemmer til. Men der er også kommet 100 nye medlemmer i tennis-afdelingen. Alligevel er det på padelbanerne, at der er størst trængsel. Ud over Holbæk Tennis & Padel Klubs to padelbaner er der ved sportsbyen yderligere to padelbaner, der tilhører en anden klub, nemlig Sportsbyens Padel Klub.

- Vi har ikke nok banetid. Vores ønske er, at vi lige nu kan få to udendørs padelbaner mere. På sigt, men ret hurtigt, vil vi også gerne have seks indendørs padelbaner. Vi nødt til at komme med på vognen nu, hvis vi skal følge med den efterspørgsel, der er. Ellers er det private interesser, der tager over, siger Ole Bindslev, der er formand for Holbæk Tennis & Padel Klub, til Dansk Tennis Unions hjemmeside.

En del medlemmer går igen i de to konkurrerende klubber, der har to padelbaner hver, og den konstruktion ærgrer formanden.

- Vi laver en del aktiviteter som begynderpakker og introforløb. Så snart vi får lidt mere banekapacitet, går vi også i gang med i endnu højere grad at opbygge fællesskaberne via sociale arrangementer og lignende. Derfor kan det da godt være lidt frustrerende, at vi kan udlevere bat og bolde til et par nye medlemmer og så en time efter opleve, at de spiller på en anden klubs bane, udtaler Ole Bindslev.

Der er dog godt nyt for tennisklubben. Ifølge Carsten Damgaard, direktør i Holbæk Sportsby, er man opmærksom på det positive problem, at medlemmerne strømmer til. Omkring 600 af de 1015 medlemmmer i Holbæk Tennis & Padel Klub benytter de to padelbaner, som klubben har til rådighed.

- Ideen om flere padelbaner er taget op. Vi skal drøfte det med Holbæk Kommune og de to padelklubber, så vi sætter os snart sammen for at drøfte hvordan det kan lykkes at få flere baner, både inden- og udendørs, siger Damgaard.

Direktøren understreger, at når det gælder indendørs padelbaner, så vil det være nødvendigt med en tilbygning til sportsbyen.

- Jeg giver dem ret i, at padel er en succes og at banerne er fuldt optaget, siger han.

Flere baner i Holbæk Sportsby vil give klubben mulighed for tiltag med autisme, ADHD og særlige behov. Klubben vil også gerne hente flere medlemmer fra den nærliggende Ladegårdsparken, hvor mange beboere har anden etnisk herkomst, og hvor det at gå i en idrætsforening ikke er en selvfølge.

- Vi skal gøre noget for samfundet, fordi vi har de gode betingelser, som vi har ude i sportsbyen. Vi er nødt til at betale tilbage til samfundet og måske hjælpe nogen, der ellers ikke har mulighed for at spille det her sjove spil. Vi skal i det hele taget have flere til at dyrke idræt. Det kan padel være med til, da det er en sport, der er rimelig let at gå til, siger Ole Bindslev.