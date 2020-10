Tennisfolket rykker ind

Holbæk Tennis & Padel Klub står på tærsklen til en spændende vintersæson, efter at klubben tidligere på året sikrede sig oprykning til 1. division i indendørs-turneringen. Oprykkerne må dog vente lidt med at debutere på den nye hjemmebane i Holbæk Sportsby, for første udfordring er lørdagens udebanekamp mod Rødovre.

- Ambitionen er ikke oprykning, men at de klarer sig. At de gør så god figur som muligrt, og så er der nogle hold, de kan være med mod, siger klubchef Carsten Højerslev.

Holbæk Tennis & Padel Klub oplever - ud over oprykningerne til 1. division både inden- og udendørs - også succes i padel-disciplinen. Her har 1. divisionsholdet vundet fire kampe i træk, senest over Padel To The Metal og den tidligere Holbæk-spiller Morten Jaksland, og Holbæk ligger nu suverænt i spidsen og kan se frem til slutspil i november om oprykning til Elitedivisionen.