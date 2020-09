Tenniscifre og klasseforskel

- Der var klasseforskel. Sådan opsummerer træner Lars Randrup tirsdagens serie 1-kamp, hvor hans Holbæk-hold vandt med tenniscifrene 6-1 hjemme over Suså.

Storsejren til Holbæks andethold kommer blot 12 dage efter, at førsteholdet kun på en overtidsscoring formåede at vinde ude over Suså i pokalturneringen.