Tennis spiller videre mens badminton holder pause

Holbæks tennismænd i 1. division kan godt spille holdkamp under coronapausen. Det kan Holbæks badmintonhold i 2. division til gengæld ikke.

Forbundene i badminton og tennis ser ikke helt ens på corona-restriktionerne. Begge forbund bakker op om restriktionerne, men i tennis mener man godt, man kan afvikle holdkampe for voksne, mens man i badminton har udsat kampene.

Det betyder, at Holbæks kvunder i 2. division kommer til at spille hjemme mod Rødovre den 7. november og ude mod KFUM den 21. november, mens Holbæks mænd i 1. division på de samme datoer møder først Hillerød hjemme og siden ATK hjemme.

- Er der tale om eksempelvis en individuel turnering eller en holdkamp må antallet af deltagere på samme tid i hallen ikke overskride 10 personer. Også selv om spillerne er spredt ud over flere baner. En turnering med 16 deltagere kan stadig gennemføres, hvis der ikke er mere end 10 personer inklusiv turneringsledelse til stede på samme tid, skriver Dansk Tennisforbund fredag på deres hjemmeside.

Og det mener Holbæks klubchef Carsten Højerslev ikke er et problem. Han mener, at det største problem med afviklingen er, hvis der opstår prop på gangene i Holbæk Sportsby på grund af flere samtidige aktiviteter i sportsbyen.

I tennis er man kun fire spillere på hvert hold til holdkampene. Og Badminton Danmark åbner også for, at kampe for den holdstørrelse kan gennemføres.