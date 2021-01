Tennis flytter kampe en måned

Hjemme mod KFUM ville Holbæk ellers have en god chance, men på grund af coronaen har Dansk Tennis Forbund (DTF) valgt allerede nu at skubbe runden en måned.

- I øjeblikket er der lukket for indendørs tennis i hele landet. Nedlukningen gælder foreløbigt frem til 17. januar. Selv hvis restriktionerne skulle blive løftet efter den 17. januar, mener DTF Turnering, at det er urimeligt at forlange, at holdkampe skal afvikles, efter spillerne kun har haft mulighed for at træne i ugen op til, skriver DTF på sin hjemmeside.