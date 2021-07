Johnny Vejlebo Nielsen havde vejrproblemer, inden han søndag stødte på tekniske forhindringer på Jyllandsringen. Foto: Kim Gripping

Send til din ven. X Artiklen: Teknikken drillede Vejlebo på Jyllandsringen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teknikken drillede Vejlebo på Jyllandsringen

Lokalsport Nordvestnyt - 07. juli 2021 kl. 10:06 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Teknikken blev lidt af en bremseklods for Johnny Vejlebo Nielsen, da han i weekenden deltog i ræs på Jyllandsringen i klassen TCR - Touring Car Series. Så meget, at han i søndagens heat måtte standse bilen helt for at få sin Peugeot 308TCR i gear igen.

Lørdag var han tæt på at køre sig i top 10, selv om regnvejret gav ekstra tekniske udfordringer. Men på de sidste omgange af kvalifikationen kom konkurrenterne ind med bedre tider.

- Jeg havde sådan sat næsen op efter tørvejr. Mine erfaringer med Jyllandsringen i regnvejr er meget begrænsede, så det gav lidt sommerfugle i maven - og samtidig viste data efter vores testarbejde, at jeg manglede at finjustere ét enkelt sving for at være helt med på omgangstiderne, så det havde jeg glædet mig til at komme ud og træne, fortæller Johnny Vejlebo. I løbet af formiddagen klarede det da også op, så tidtagningen kunne køres i tørvejr, fortæller Johnny Vejlebo.

Mens bilen kørte som en drøm lørdag, så var det helt omvendt søndag. Intet føltes rigtigt i bilen for Johnny Vejlebo, og det kom til at koste allerede i første heat.

- Bilen føltes helt forkert, og jeg kunne slet ikke få fart i den. I opløbssvinget virkede det som om, bilen kørte hen over hvide vejstriber, selvom der ikke var andet end sort asfalt under hjulene. Mod slutningen af heatet sprang bilen pludselig i frigear, og for at få bilen i gear igen var jeg nødt til at standse helt, siger Johnny Vejlebo, som sluttede løbet på en ærgerlig 18. plads.

Inden næste heat blev de bageste støddæmpere skiftet og Johnny Vejlebo kørte sig op på en 12. plads. Med resultatet af første heat betød det, at han kunne starte finaleheatet fra 15. pladsen.

Finaleheatet bød på en del tumult igennem feltet, og med en blanding af held og hurtige reaktioner var Roskilde-køreren i en periode helt fremme på sjettepladsen. Efter flere omganges tæt duel med Jacob Mathiassens Alfa Romeo kunne Johnny Vejlebo køre i mål på en flot ottendeplads.

- Da jeg kørte hjem var jeg skuffet over at starte som nummer 12 og så slutte sidst. Men det ender alligevel okay, med en samlet ottendeplads. Jeg ville gerne have været tre-fire pladser længere fremme, og jeg ærgrer mig over at smide det hele med en sidsteplads. Men når man tænker på løbet, så var det egentlig en okay racerweekend, når nu jeg blev ramt af uforudsete ting, siger Johnny Vejlebo Nielsen.

Næste løb bliver i forbindelse med Copenhagen Historic Grand Prix, hvor Johnny Vejlebo og resten af TCR-feltet skal dyste i gaderne omkring Bellahøj.