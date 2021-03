Talentfuld rytter forlænger kontrakt

Det er gået rigtig stærkt for den 17-årige cykelrytter Nicklas Rydahl, der er bosat i Regstrup. Han meldte sig for to et halvt år siden ind i Køge Cykel Ring og fik efter en flot debutsæson i U17-klassen et kontrakttilbud fra Team Team Fri BikeShop Zealand Cycling Junior. Nu har den unge ambitiøse rytter fået forlænget kontrakten for den kommende sæson og er klar til at jagte resultater - når der igen bliver kørt cykelløb i Danmark.