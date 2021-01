Emma Kolding i aktion for det fælles U19-hold mellem Holbæk/Jernløse og Stenhus Håndboldcollege. Det samarbejde bliver nu udvidet. Foto: Mie Neel

Tættere håndbold-samarbejde i Holbæk

Lokalsport Nordvestnyt - 18. januar 2021 kl. 06:50 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Holbæk/Jernløse Håndboldklubber og Stenhus Håndboldcollege har i denne sæson fælles hold på pigesiden i U17 og U19. Og nu udvider de samarbejdet i håbet om at løfte håndbolden i Holbæk.

Fremover kommer samarbejdet til at begynde allerede ved mini-college fraU9, og nu kommer det også til at omfatte drengespillerne.

Og det, der nu ligner en regulær forlovelse, startede som en flirt for 10 år siden.

- Første gang Per (Rektor på Stenhus Per Farbøl, red.) og jeg snakkede samarbejde var i 2011-13, da jeg var formand første gang i Holbæk Håndboldklub. Men dengang var der for mange små kongeriger. Hvis vi skal noget håndboldmæssigt fremadrettet, så skal vi samarbejde. Per og jeg snakkede sammen igen i sommers, da jeg blev formand igen. Og vi kigger kun fremad, siger Holbæk Håndboldklubs formand Henrik Andersen.

Han og Per Farbøl er enige om, at der er for få og for lavt rangerede seniorhold i og omkring Holbæk, og deres løsning er, at forsøge at bygge det op nedefra med kvalificeret og struktureret træning af ungdomsspillerne.

- Ambitionen er ikke, at vi skal nå et eller andet bestemt niveau på et bestemt tidspunkt. Vi skal skabe et fornuftigt træningsmiljø, og så skal det tiltrække spillere til Holbæk/Jernløse. Om det ender med 2. eller 3. division betyder ikke så meget, siger Henrik Andersen.

Han mener dog, at det helt aktuelt ser godt ud med de fælles U19-hold for piger, hvor det bedste lå nummer et i 1. division, da coronaen lukkede for håndbolden.

- Der er flere af spillerne, der har et pænt niveau til 2. division som senior - og også et par stykker med niveau til mere end det. Hvis vi kan holde sammen på de spillere, så får vi et hold i 2. division. Det er jeg ikke i tvivl om, siger Per Farbøl.

Mens det altså kører fornuftigt på pigesiden, ser det værre ud hos drengene og mændene. Efter to år uden seniorhold hos mændene, er der denne sæson et enkelt hold i serie 2. Og på ungdomssiden er det også skidt.

- Vi har en klar ambition om at have hold i alle årgange. Vi stopper med U13 i denne sæson, og det er skrækkeligt. At vi seniorerne kun spiller i serie 2, skal vi nok lave om. Men det bliver i løbet af 10 år - ikke et eller to år. Det skal være sjovt at gå til håndbold, og det skal være socialt, siger Henrik Andersen.

Konkret kommer det styrkede samarbejde til udtryk i og omkring træningerne, som kommer til at ligge i forlængelse af skoledagen på Stenhus Håndboldcollege.

Det bliver dog ikke et krav, at man både spiller i Holbæk/Jernløse og går på college. Således vil Stenhus Håndboldcollege også stadig være åbent for spillere fra andre klubber.

- Holbæk/Jernløse er en klub, og hvis spillerne fra college søger dertil, er det fint. Men college er et tilbud til alle. Det er klart, at vil man have den fulde pakke, så er det optimale, at man er med begge steder. Træningerne bliver koordineret, og der er sikkert nogle, der gerne vil spille med dem, de træner med. Det kan også blive svært at nå klubtræning, hvis man skal træne seks gange om uge på college, siger Per Farbøl.

På trænerfronten sker der en enkelt udskiftning. Olga Leire-Hoffmann og Mathilde Rasmussen fortsætter som trænere på college, men der kommer to nye til, mens Thomas Emanuel, der også er træner for holdet i 3. division, stopper com college-træner.

I stedet er tilknyttet Tobias Rømer Christiansen, der er trænerinstruktør i HRØ og ligatræner for pigerne i Ydun, samt Christina Hahowitz Hansen, der også er trænerinstruktør i HRØ og desuden tidligere træner og trænerkoordinator i Rødovre.

Thomas Emanuel fortsætter som træner for kvinderne i 3. division. Ifølge Henrik Andersen og Per Farbøl har man ikke opnået den synergieffekt, amn håbede på, ved at lade Emanuel træne både førsteholdet og ungdomsspillerne. Derfor har man valgt at lade ham fokusere på holdet i 3. division.

Holbæk/Jernløse-Stenhus mener selv, at trænerteamet er noget af det stærkeste på Sjælland. Derfor er en del af planen også, at de skal hjælpe med at dygtiggøre klubbens øvrige trænere.