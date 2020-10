Foto: Per Christensen

Line Schrøder scorede to mål, da Lammefjordens kvinder spillede uafgjort i hjemmekampen mod Næstved/Herlufsholm. Foto: Per Christensen

Tæt på første hjemmesejr

Men den fulde gevinst var tæt på søndag eftermiddag, hvor gæsterne fik udlignet på et straffekast med godt et minut igen.

Hjemmeholdets sidste mulighed for at score sejrsmålet fusede ud, og i de sidste sekunder havde Næstved/Herlufsholm mulighed for sejren, men Lammefjordens stærke keeper Sarah Hargreaves snuppede forsøget og sikrede det ene point.