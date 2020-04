Nikolai Kronborg har sagt nej til at deltage i DM over internettet. Foto: BK www.tkdfed.com/TTF

Taekwondo-kæmper fra Holbæk afviser DM-deltagelse over nettet

Lokalsport Nordvestnyt - 03. april 2020 kl. 09:34 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Påskedag afvikles det første DM i taekwondoens tekniske disciplin Poomsae.

DM gennemføres, men på grund af coronaen bliver det over nettet, hvor deltagerne skal filme sig selv hjemme i stuerne.

Men Holbæks bedste medaljebud, Nikolai Kronborg, afviser at deltage og kritiserer formen og niveauet.

I Poomsae konkurrerer udøveren alene eller som del af et mindre hold, i at være bedst til at bevæge sig, bedømt på kraft, balance og korrekt udførelse. Man kæmper ikke på gulvet mod en direkte modstander, og derfor er muligt at konkurrere online - hjemme fra stuegulvet.

- I praksis betyder det, at deltagerne som vanligt vil blive bedømt af officielle, diplomuddannede dommere, men at udøverne - hjemme fra eget stuegulv - skal fremvise to bevægelser, taegeuk og poomse, som er optaget på video og uploadet til en Facebook-gruppe inden stævnet, siger Dansk Taekwondo Forbunds formand, Søren Holmgård Knudsen.

Men Holbæk Musool Taekwondos regerende danske mester individuelt og i pair, Nikolai Kronborg, har sagt pænt nej tak til at være med til stuegulvs-mesterskabet.

- Det er da et fint tiltag, men vi vil altid gerne have en ordentlig bedømmelse. Og på en videooptagelse er det de forkerte ting, der bliver lagt vægt på. Der bliver der skruet op for kraften, fordi, det skal se godt ud, og så ryger detaljerne, siger Nikolai Kronborg, der er en af landets bedste udøvere i disciplinen.

I den forgangne weekend blev han overbevist om at han skulle sige nej tak til online-udfordringen i påsken.

I et lignende stævne i Irland skulle deltagerne i ren X-Factor-stil indkassere »likes« på stævnets Facebookgruppe i første runde, og først i anden runde blev deltagerne vurderet af officielle dommere.

- Det kunne jeg slet ikke bakke op. Og de udøvere, jeg kendte i forvejen, lignede ikke sig selv og var langt fra deres sædvanlige niveau, så det var en nem beslutning at tage, fortæller Nikolai Kronborg, der hjemme er ved at læse op til sommerens studentereksamen.