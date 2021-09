Tårnby lagde Holbæk ned i første halvleg

Det så ellers lovende ud, da Holbæk-angriberen Marcus Stoltenberg bragte værterne i front. Stoltenberg stod bag et klassemål, da han med hovedet drejede Victor Sørensens indlæg op i det ene målhjørne. Det tog dog kun tre minutter for gæsterne at svare igen over for et Holbæk-mandskab, der havde problemer med Tårnbys høje pres. Lasse Linnemann Johansson sendte et langskud over Holbæk-målmanden Mikkel Kvist.