Rytterne fra Suri-Carl Ras var i aktion på de danske landeveje to gange i løbet af påsken. Foto: Anders Weuge

Syvendeplads til Suri-Carl Ras

Efter skærtorsdags og langfredags to løb på sjælland var Restaurant Suri-Carl Ras påskedag og anden påskedag i Jylland for at køre Karma Easter Race i Herning og Bache Grand Prix i Aarhus.