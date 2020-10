Sydvest tog sejren til sidst i Holbæk

Det lykkedes ikke for Holbæk at vinde to 2. divisionskampe i træk på hjemmebanen i Holbæk Sportsby. Efter den meriterende 3-0 sejr over Aarhus Fremad kom holbækkkerne lørdag ned på jorden igen, da holdet tabte med 2-3 til FC Sydvest 05 Tønder.