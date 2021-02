Svømmere arbejder med Storm P.-maskine

- Når man kigger på det, ligner det noget, man selv kan flikke sammen for 500 kroner. men der skal lige et par nuller på.

Sådan siger Holbæk Svømme Klubs træner Michael Hinge om klubbens nye træningsudstyr. Så mange nuller skal der nu heller ikke på, men 18.000 plus moms plus fortoldning er trods alt også en udskrivning.

I et coronatid, hvor klubben blandt andet sparer penge til træningslejre, har den i stedet investeret i et apparat, der skal gøre svømmerne hurtigere. Og Holbæk er frontløbere i Danmark med det nye apparat.

Ved hjælp af et system af trisser giver det en belastning, som overføres til svømmeren i vandet, som er bundet fast til maskinen med et bælte og en line.

Og det hele drejer sig om at øve hurtighed. Traditionelt har svømmerne trænet med vægte på land, men Michael Hinge fortæller, at det nye apparat er langt mere effektivt.

- Det man søger i svømning er en overførbarhed fra landtræning til hurtighed. Man kan arbejde nemmere med det på land, da man kun skal flytte sig selv plus vægtene. Men i vandet vejer man kun to kilo, så det er relativt sværere. Vi har ikke noget bevis for, at sprinttræning på land har nogen effekt