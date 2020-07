Svensk sjetteplads til Axelsen

Det blev til en sjetteplads for John Axelsen fra Tølløse, da han torsdag afsluttede sin tredje turnering som professionel golfspiller.

Ved Barsebäck Resort Masters på Ecco Touren spillede han sig på finaledagen fem pladser frem, så han sluttede alene på sjettepladsen fire under par og dermed tager 17.150 svenske kroner i præmiepenge.

Topplaceringen blev grundlagt på første runde, hvor John Axelsen gik tre under banens par på 73. Onsdag gik han banen i par, mens han i torsdagens afgørende runde var en under par.

På alle tre runder blev det til en birdie på de to par fem-huller 9 og 12. Til gengæld blev det til to bogeyer over de tre runder på både hul 4, 7 og 14.