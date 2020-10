Bethel Makumbu, til højre, scorede Svebølles to sidste mål i sejren over Herfølge. Foto: Anders Vestergaard

Svebølles oprykkere trynede tophold

Svebølle tog lørdag en solid skalp i fodboldens serie 1, da oprykkerne havde besøg af topholdet Herfølge. Efter en flot holdindsats vandt hjemmeholdet med 3-0 - alle tre mål scoret i anden halvleg - og dermed er Svebølle på femtepladsen pludselig kun to point efter Herfølge, der ligger på andenpladsen.

En tæt og jævnbyrdig første halvleg endte målløs, selv om hjemmeholdet kom til to-tre store chancer. Størst var Bethel Makumbus afslutning på stolpen. Efter pausen var det stadig tæt, men med en lille overvægt til Svebølle, der gradvist blev øget. Efter en times spil åbnede Nick Trier scoringen, efter et fladt indlæg fra Mark Hansen. Den opskrift - fladt indlæg fra kanten - blev faktisk brugt ved alle tre Svebølle-mål.

Målet til 2-0 stod Bethel Makumbu for, efter assist af Jonas Thomsen. Gæsterne fra Herfølge fik den bedste mulighed for at reducere, efter hånd på bolden og straffespark. Men straffesparket blev sendt forbi Svebølle-målet, og så kunne Makumbu i tillægstiden score ti 3-0. Denne gang var det Trier, der havde næstsidste fod på bolden.