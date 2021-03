Svebølles Hansen vandt World Cup-guld

Søndag var 40-årige Hansen så i et endnu mere træfsikkert skydehumør, da han i indiske New Dehli strøg helt til tops i sæsonens anden World Cup-afdeling efter en finale, hvor kun to af de 60 lerduer klarede frisag over for den rutinerede og meget rolige Svebølle-skytte.