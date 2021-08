Svebølle var mest skuffet

Med to mål af angriber Nick Trier var de ellers foran i to omgange, men Svebølle i fodboldens serie 1 måtte alligevel nøjes med et enkelt point for 2-2-resultatet på hjemmebane mod Køge BK lørdag eftermiddag.

I en generelt lige kamp med spil og nogle lidt tilfældige chancer jævnt fordelt på begge hold over hele opgøret, var det målfarlige Nick Trier, der allerede efter tre minutter bragte Svebølle foran oven på en omstilling, hvor sidste spillerundes dobbelte målscorer mod Fårevejle, Jonas Bengtsson lagde et godt pres og leverede den brugbare aflevering.

Dén scoring gav hjemmeholdet kortvarigt momentum, og både Yassin Ismail og målscorer Nick Trier havde et par voksne muligheder for at lukke kampen. Men chancerne blev misbrugt, og bare et par minutter før tid var skæbnen - og Køge - hård ved Svebølle, der måtte se gæsterne udligne til 2-2 efter et Svebølle-boldtab lige uden for eget felt.