Svebølle tabte topkamp i Herfølge

Herfølge har skaffet sig selv en lille matchbold i fodboldens oprykningsspil i serie 1 med torsdagens hjemmebanesejr på 2-0 over Svebølle. Svebølle kunne med en sejr have overtaget førstepladsen.

Dermed er Herfølge med to kampe tilbage fire point foran Holbæk og fem point foran Svebølle - både Holbæk og Svebølle har tre kampe tilbage.

Svebølles spillende træner Jonas Thomsen erkender nederlaget til et stærkere mandskab, men ærgrer sig over at gæsterne ikke viste nok koldblodighed i kampens indledning. Både Nick Trier og Moussa Al Moussa havde friløbere mod mål i kampens første kvarter, men uden scoring til følge.