Foto: Per Christensen

Svebølle startede med succes-oplevelse

Der er blevet højere til forsamlingsloftet, og den lempelse har de lokale serieklubber brugt til at få sat gang træningskampene op til sæsonstarten i april.

- Det var udmærket. Vi stod fysisk skarpt og sad tungt på spillet, så det var dejligt at komme i gang med en succesoplevelse, sagde Thomsen efter sæsonens første testkamp.

I Høng-lejren var formålet først og fremmest at få nogle meter i benene for første gang i denne sæson på en 11-mandsbane, fortalte træner Thomas Carlsen umiddelbart efter træningskampen.

- Det var bare en stor glæde at komme i gang igen, og vi fik meget ud af kampen, hvor vi lige skulle finde hinanden igen, lød det fra Høng-træneren.

Svebølle ligger godt til i serie1-tabellens Top 6 og skal efter alt at dømme skal ud i oprykningsspil, når de to resterende kampe fra det afbrudte efterår er spillet.

Inden forsamlingsloftet blev hævet for nylig, har Svebølle styrketrænet i mindre grupper, og torsdag aften brugte spillende cheftræner Jonas Thomsen så hele truppen, der stort set er fri for skader.

I en nogenlunde jævnbyrdig første halvleg kom gæsterne fra Høng foran efter en halv time på et straffespark, begået mod Simon Eriksen og eksekveret af Chris Jensen.

- Der mangler selvfølgelig nogle procenter, og småting skal finjusteres, men det gik godt, og vi burde have scoret endnu flere mål, sagde Thomsen efter kampen.

- Der stod 1-1 efter en time, hvor vi fulgte fornuftigt med. Men så var det dem, der fik scoret, og så løb vi tør for kræfter, sagde Carlsen, der havde en række af klubbens U19-spillere med for at lade dem prøve hårdheden i seniorfodbolden.